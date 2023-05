Meteo – Ancora maltempo in Italia con piogge e temporali, ma nei prossimi giorni torna il sole e il clima mite

Goccia fredda verso lo Ionio e alta pressione in rimonta da ovest

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede la circolazione depressionaria con aria fredda in quota, che nella giornata di ieri ha portato maltempo diffuso in Italia, muoversi verso lo Ionio portando ancora piogge e temporali sul Paese, mentre da ovest inizia e spingere un promontorio anticiclonico. Nei prossimi giorni infatti l’alta pressione si espanderà anche sul Mediterraneo centrale portando un generale miglioramento meteo sull’Italia sull’Italia.

Ancora maltempo in Italia nella giornata odierna ma non su tutte le regioni

Come abbiamo appena visto, la goccia fredda è ancora presente sul Mediterraneo centrale e in movimento verso sud-est, portando ancora maltempo su alcune regioni italiane. Ecco le previsioni per oggi 3 maggio: Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge sparse tra Emilia Romagna, Veneto e Friuli, asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati, salvo locali piogge sul Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori adriatici. Al Centro: Al mattino piogge sparse sulle regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora piogge tra Marche e Abruzzo, locali acquazzoni o temporali anche sul Lazio. In serata residui fenomeni in Abruzzo, asciutto altrove con ampie schiarite. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto su Campania e Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge anche sui settori interni della Campania e delle Isole Maggiori. In serata residui fenomeni lungo la dorsale appenninica con locali sconfinamenti, variabilità asciutta altrove.

Spazio all’alta pressione nei prossimi giorni

Come anticipato nel primo paragrafo, un promontorio anticiclonico è presente su Europa occidentale e Mediterraneo occidentale e nei prossimi giorni si andrà ad espandere verso il Mediterraneo centrale, allontanando la goccia fredda verso la Grecia. Questo porterà un generale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, con cieli per lo più soleggiati da Nord a Sud. Inoltre anche le temperature torneranno ad aumentare, riportando un clima di stampo primaverile, con massime che arriveranno a sfiorare i 25°C su molte città.

CONTINUA A LEGGERE​

Meteo weekend: più sole ma attenzione ad un passaggio temporalesco al Nord

Condizioni meteo che all’inizio del primo weekend di maggio saranno per lo più asciutte su tutta l’Italia. Avremo infatti un vasto campo di alta pressione disteso tra Atlantico e Mediterraneo centrale con massimi al suolo fino a 1020 hPa. Poco da dire sulla giornata di Sabato che vedrà sole prevalente da Nord a Sud. Da monitorare invece Domenica quando il passaggio di un piccolo cavetto d’onda potrebbe portare al transito di acquazzoni e temporali sulle regioni del Nord.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.