Meteo – Aria artica in arrivo nei prossimi giorni, possibile neve a bassa quota anche al Centro Italia

Situazione sinottica attuale

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica sullo scenario euro-atlantico che vede un robusto anticiclone presente in Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 1040 hPa. Questo favorisce la discesa di un lobo del vortice polare sull’Europa centro-settentrionale, con aria fredda di origine polare che affluisce sul Mediterraneo, portando condizioni meteo instabili e temperature in calo.

Maltempo invernale in Italia con neve a a bassa quota la Nord

L’aria polare sta iniziando a fare il suo ingresso sul Mediterraneo, interessando principalmente le regioni del Nord. Nella seconda parte di giornata è infatti atteso un passaggio instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni che dal Nord-Ovest si estenderanno verso le regioni di Nord-Est. Aria fredda che porterà un calo delle temperature, con neve fino in pianure su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale ed intorno ai 200-300 metri sulle restanti regioni. Fenomeni più sporadici domani ma con ancora fiocchi fino in pianura.

Forte maltempo al Centro-Sud con possibili nubifragi

Correnti umide e instabili dai quadranti sud-occidentali vanno ad interessare nella giornata odierna le regioni centrale e in parte quelle meridionali portando condizioni meteo instabili e a tratti perturbate. Maltempo che interesserà soprattutto le regioni del versante tirrenico, con temporali ed anche la possibilità di locali nubifragi, specie sulla Campania. Maltempo che sarà accompagnato anche da forti raffiche di vento. Neve in Appennino a quote medie, ma in salita fin verso i 1800 metri nelle ore centrali della giornata per un temporaneo richiamo di aria più calda, poi in rapida discesa nella ore serali fin verso i 1200 metri sull’Appennino centrale. Ma attenzione all’arrivo di aria artica nei prossimi giorni, con conseguenze anche per le regioni centrali, come vedremo di seguito.

Aria artica in arrivo nella seconda parte di settimana, quota neve in calo anche sulle regioni centrali

La discesa di un lobo del vortice polare sull’Europa centro-settentrionale, farà affluire sul Mediterraneo aria via via sempre più fredda. Nella seconda parte di settimana dovremmo avere infatti l’arrivo di aria di estrazione artico marittima, con l’approfondimento di un minimo di pressione al suolo sul Mediterraneo centrale. Questo porterà ancora maltempo su gran parte delle regioni, con neve fino in pianura ancora al Nord e quota neve in discesa anche al Centro-Sud. Tra giovedì e venerdì avremo infatti alla pressione di 500 hPa (circa 5000 metri di altitudine) una temperatura di -33°C/-34°C e a 850 hPa (circa 1500 metri) tra una -3°C e una -4°C sulle regioni centrali e lo zero termico che si attesterà intorno ai 900-1000 metri. Fenomeni che potranno quindi assumere carattere nevoso anche a quote collinari durante le precipitazioni più intense. Fiocchi che potranno quindi fare comparsa anche sulle colline alle porte di Roma. Per ulteriori dettagli, seguite i prossimi aggiornamenti sul nostro sito internet.

