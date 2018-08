Meteo domani 1 Settembre 2018: maltempo in Italia con piogge e temporali specie al nord

Al Nord: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con rovesci e temporali localmente intensi su Emilia occidentale, Veneto, Trentino e Friuli. Al pomeriggio situazione pressochè invariata con instabilità quasi ovunque salvo su Piemonte, Valle d’Aosta e parte della Liguria. In serata clima via via più asciutto anche sull’ovest dell’Emilia e Lombardia, persiste maltempo altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati da nord-est. Mari mossi.