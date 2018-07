Meteo Domani 23 Luglio 2018: temporali e acquazzoni protagonisti in Italia

Al Nord: Al mattino tempo instabile sull’Emilia-Romagna con piogge concentrate soprattutto sui settori costieri, clima in prevalenza asciutto sulle rimanenti regioni. Al pomeriggio un po’ di instabilità attesa sui settori alpini e residue piogge in Romagna, bel tempo sulle pianure. In serata si rinnovano condizioni di generale stabilità grazie alla rimonta dell’anticiclone. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi. […]