Meteo – Inverno alla riscossa: in arrivo un impulso d’aria artica con neve a bassa quota su tutt’Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Alle prese con un nuovo impulso perturbato sostenuto dall’ingresso di aria polare in Italia; questo sta portando temporali e rovesci sparsi dall’Emilia Romagna fin verso le regioni del sud Italia. Maggiore stabilità al nord, dove si riscontra la presenza di nebbie lungo la Pianura Padana. Nelle prossime ore il maltempo si farà sentire con l’ingresso di aria fredda di matrice artica. Di seguito vediamo le previsioni meteo dettagliate.

Previsioni meteo per oggi, 18 Gennaio

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 17 Gennaio: AL NORD: Al mattino tempo stabile con nubi sparse e foschie in Pianura Padana, locali fenomeni sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio precipitazioni sulle Alpi orientali con neve oltre i 700 metri, invariato altrove. In serata fenomeni sulla Liguria e sull’Appennino settentrionale con neve a quote collinari. Precipitazioni in estensione nella notte alla Pianura Padana con neve anche in pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. AL CENTRO: Al mattino nuvolosità in transito con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1100 metri, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata insiste il maltempo con piogge e temporali sparsi e neve in Appennino oltre i 900 metri, più asciutto il versante adriatico. AL SUD E SULLE ISOLE:Al mattino piogge su Sardegna e regioni tirreniche con neve sui rilievi a quote medie, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni anche intensi sulla Campania. In serata ancora maltempo con piogge e temporali e neve sui rilievi, più asciutto sui settori adriatici.

Aria polare sull’Italia ma da stasera in arrivo un impulso artico

Principali modelli che mostrano da stasera (come già anticipato) l’arrivo di aria più fredda di matrice artica sul Mediterraneo. Nella giornata di Giovedì ecco di nuovo la neve a bassa quota al Nord, specie Nord-Est ed Emilia Romagna con fiocchi localmente prossimi al piano. Condizioni meteo instabili anche al Centro con piogge sparse e neve via via verso quote collinari. Nella notte poi possibilità di neve a quote di bassa collina sulla Toscana settentrionale.

Focus neve ecco dove cadrà

Domani da monitorare particolarmente l’Appennino Tosco-Emiliano, Parmense e Piacentino dove la neve tornerà a cadere dai 300 metri al mattino. Quota neve in lieve calo al pomeriggio, con fenomeni dai 200 metri circa, anche sul Veronese, Vicentino e sui settori collinari del Friuli. Fenomeni che insisteranno sull’Emilia Romagna in serata alle medesime quote; acqua mista a neve sui settori di pianura. Al centro la quota neve si attesterà intorno ai 700 metri su Lazio e Abruzzo al mattino; neve più in basso su Toscana, Umbria e settori adiacenti alle Marche. Su queste zone i fenomeni potrebbero spingersi fin verso i 300-400 metri di quota nel corso delle ore serali.

