Meteo – Italia ancora ostaggio del maltempo anche intenso: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Maltempo in arrivo in serata in Italia

A seguito di una giornata contrassegnata dal forte maltempo che ha coinvolto principalmente la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, dove si sono registrati peraltro anche dei disagi, le condizioni meteo continueranno ad essere perturbate anche in serata su questi settori, con neve che cadrà sulle montagna siciliane e calabresi a partire dai 1.100/1.300 metri e con rovesci, più sparsi, in estensione anche lungo il medio-basso versante adriatico. Le temperature, invece, confermeranno nel complesso i valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve diminuzione.

Piogge, possibili temporali e bufere di neve in arrivo anche per domani

Nella prossima notte il maltempo continuerà ad azionarsi sui medesimi settori, con un relativo miglioramento sul medio-basso versante adriatico e Sardegna entro il mattino e il coinvolgimento dei settori più meridionali della Puglia. Fenomeni anche intensi potrebbero coinvolgere la Calabria, sempre nella notte, sul cui Appennino sono attese bufere di neve fin sui 1.000/1.200 metri. Le precipitazioni si attenueranno mediamente nel corso della giornata, cessando del tutto in diversi casi: in serata le precipitazioni potranno resistere in particolare sulla Sicilia tirrenica e, in maniera isolata, su poche altre aree del sud, con qualche rinnovato e isolato piovasco in ingresso sulla Sardegna occidentale.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria centrale ionica e Sicilia occidentale, settentrionale tirrenica e nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, restanti settori di Sicilia e Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati specie su settori meridionali di Puglia e Basilicata, e su Calabria meridionale e settentrionale ionica. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile diminuzione sulla Pianura Padana. Massime in sensibile aumento su Piemonte, Emilia-Romagna e Sicilia. Venti: di burrasca o burrasca forte nord-orientali sui settori ionici della Calabria. Da forti a burrasca settentrionali su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna occidentale; localmente forti settentrionali sui settori costieri delle regioni centrali peninsulari. Mari: agitati o molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, molto mossi i settori centro-meridionali del Mar Adriatico e del Mar Tirreno.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 1 febbraio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-D, Basi-C, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

