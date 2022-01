METEO – ITALIA sferzata da FORTI VENTI e MAREGGIATE tra oggi e domani; i dettagli

Ciclogenesi in approfondimento sull’Italia

Meteo – La saccatura nord atlantica in transito sul Mediterraneo centrale, responsabile del peggioramento sull’Italia, ha determinato nelle ultime ore la genesi di una ciclogenesi sull’alto Tirreno. Attualmente il centro di bassa pressione, pari a 1001 hPa, è posizionato a ridosso dell’Isola d’Elba e nelle prossime ore scivolerà lungo il mar Tirreno, approfondendosi ulteriormente fino a toccare, nel corso della serata, valori barici di 997 hPa a ridosso della Campania. Domani il centro di bassa pressione agirà tra il basso Tirreno ed il mar Ionio, toccando valori al suolo di 994 hPa, mentre sulle regioni settentrionali si registrerà un deciso aumento barico.

Forti venti attesi tra oggi e domani, specie al centro-sud ed Isole

Meteo – Non solo neve a bassa quota, ma nelle prossime ore sono in arrivo anche forti venti sull’Italia. Il calo barico in atto sul centro Italia, richiamerà nelle prossime ore forti venti nord-occidentali con raffiche localmente fino a 100 km/h. In particolare, le regioni che oggi saranno esposte ai venti di burrasca saranno le due Isole Maggiori, specie la Sardegna, con punte anche superiori ai 100 km/h sulle aree che affacciano sulle Bocche di Bonifacio. Nella seconda parte della giornata i forti venti raggiungeranno anche il basso Tirreno, con raffiche attese in Calabria fino a 60-80 km/h. Nottetempo venti di Bora e Grecale si attiveranno sulle regioni centrali, con punte di 50-60 km/h. Domani forti venti da nord-nordest sferzeranno tutto il centro-sud e le due Isole Maggiori con raffiche diffusamente superiori ai 50 km/h e punte fino a 80 km/h sulle coste orientali della Sardegna e sui crinali appenninici.

Mareggiate lungo le coste esposte, con onde oltre i 4 metri

Meteo Gennaio – Forti venti quindi moto ondoso in decisa accentuazione nelle prossime ore. In particolare nella giornata odierna le mareggiate coinvolgeranno in particolare le coste nord-occidentali di Sicilia e Sardegna, dove i modelli matematici stimano onde alte fino a 4-5 metri. Medio-basso Tirreno anche verso uno stato del moto ondoso fino ad agitato, con onde attese di 4 metri. Domani sarà il turno anche del medio Adriatico, mentre insisteranno le mareggiate ancora sui settori costieri tirrenici di Sicilia e Calabria, nonché della Sardegna occidentale.