Meteo – Maltempo nuovamente protagonista in Italia, la Protezione Civile diffonde l’allerta: ecco dove

Prevalente stabilità e bel tempo in serata in Italia

Le condizioni meteo risultano quest’oggi mediamente stabili e asciutte sul nostro Paese, anche se in queste ore un nuovo peggioramento sta avanzando sulla Sicilia e sulla Calabria tirrenica, con piogge e rovesci di debole o moderata intensità in ingresso anche nel resto della serata corrente su queste aree. Le temperature, in questo contesto, subiscono un primo aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in espansione per domani

Nella giornata di domani venerdì 9 gennaio la progressione di una saccatura depressionaria di origine polare marittima verso il Mediterraneo centrale determinerà una prima espansione del maltempo sul medio-basso versante tirrenico, con piogge e rovesci sparsi e mediamente moderati. Le temperature subiranno mediamente un aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi a causa di un richiamo di correnti più miti, con qualche nevicata che si attesterà sull’Appennino centrale a quote pertanto non più basse della montagna. Non è escluso qualche occasionale sconfinamento dei fenomeni in particolare sulle zone interne abruzzesi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici della Calabria centro-settentrionale e della Basilicata, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Toscana, Lazio, Valle d’Aosta, Abruzzo occidentale, Campania, Basilicata occidentale e resto della Calabria, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Alpi del Piemonte, Alto Adige, Umbria, Molise occidentale, Sardegna e Sicilia meridionale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra degli 800-1000 m sui settori alpini, con apporti al suolo deboli, moderati sulla Valle d’Aosta; al di sopra dei 1500 m sull’Appennino centro-settentrionale, in calo dalla serata fino a 800-1000 m su Toscana, Umbria e Lazio orientale, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale sensibile aumento su tutte le regioni, fino a marcato nei valori minimi al Centro-Nord ed in quelli massimi al Centro-Sud. Venti: localmente forti occidentali su Sardegna, Sicilia e su tutti i settori tirrenici, appenninici ed alpini occidentali; rinforzi di burrasca dal pomeriggio su Liguria, Toscana e Sardegna settentrionale. Mari: agitati tutti i bacini occidentali, dal pomeriggio molto agitato il Mar Ligure; molto mosso lo Ionio.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 9 gennaio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Toscana: Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca, Versilia, Serchio-Garfagnana-Lima.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.