Meteo Torino – Cieli spesso nuvolosi e con piovaschi intermittenti in arrivo: ecco le previsioni

Piovaschi in atto su parte d’Italia, relativamente più stabile a Torino

Piovaschi continuano a transitare su una parte del nostro Paese nella giornata odierna e in particolare su Toscana, Liguria e, nelle ultime ore, anche su alcune delle aree più settentrionali, tra cui alto Piemonte e varesotto. Le condizioni meteo, sul resto della nostra Penisola, rimangono relativamente più stabili e asciutte, Torino compresa come vedremo, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, confermandosi mediamente oltre la media di riferimento.

Previsioni meteo Torino oggi

Cieli nuvolosi si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna su Torino, dove tuttavia le condizioni meteo sono rimaste relativamente stabili e asciutte e tali resteranno, malgrado la nuvolosità e l’attivazione di piovaschi in aree non troppo distanti, anche nel resto della serata corrente. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +4°C di minima e i +9°C di massima circa.

Nubi compatte in transito e qualche possibile piovasco nella serata di domani

La giornata di domani venerdì 16 gennaio sarà pressoché identica a quella odierna, con cieli spesso anche molto nuvolosi a Torino, dove le condizioni meteo si manterranno relativamente stabili e asciutte per gran parte del giorno stesso. Tuttavia, in serata qualche piovasco potrebbe raggiungere effettivamente il capoluogo piemontese, coerentemente con un ulteriore peggioramento atteso sullo stivale. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori minimi.

Sabato di maltempo in città

Piogge e rovesci di debole o moderata intensità continueranno ad interessare Torino anche per buona parte della giornata di sabato 17 gennaio, prima di un relativo miglioramento atteso in serata che si inserirà in un contesto di cieli comunque piuttosto nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, subiranno una diminuzione nei valori massimi, al netto della stazionarietà o persino del lieve aumento di quelli minimi.

