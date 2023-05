Meteo – Possibile fase instabile anche per l’avvio di giugno? Le ultimissime

Residuo maltempo sull’Italia, permane l’allerta meteo anche per la giornata odierna

Situazione meteorologica sull’Italia ancora particolarmente dinamica per l’azione di una vasta lacuna barica. Nel corso della giornata odierna saranno infatti ancora possibili piogge, localmente abbondanti, su Piemonte occidentale ed Isole Maggiori, mentre temporali pomeridiani prenderanno forma sui settori interni del medio-basso Tirreno. Situazione meteo-idrogeologica e idraulica quindi ancora delicata su molte regioni con allerta meteo emanata dalla Protezione Civile in vigore per le prossime 24 ore. Vediamo nel seguente editoriale la tendenza per il medio-lungo termine.

Maggio chiude meno perturbato, ma con instabilità diurna

Ultima settimana del mese di maggio sarà ancora incerta sull’Italia. Secondo l’ultimo outlook del modello europeo ECMWF, potrebbe essere ancora caratterizzata da anomalie bariche negative sul bacino del Mediterraneo e Penisola Iberica, mentre valori di pressione al di sopra delle medie del periodo sul nord Europa. Il pattern barico più probabile potrebbe essere contraddistinto dalla presenza di figura altopressorie ancora distese dal vicino Atlantico sino alla Scandinavia, mentre una lacuna barica, seppur meno marcata rispetto alla ultime settimane, insistere sul bacino del Mediterraneo. La lunga fase di maltempo sembrerebbe andare incontro ad una conclusione, ma le condizioni meteo sull’Italia si manterranno incerte con possibilità di acquazzoni e temporali a ciclo diurno piuttosto frequenti, specie al centro-sud ed Isole. Le temperature torneranno a salire, portandosi al di sopra delle medie del periodo al nord, mentre nella norma o poco al di sotto al centro-sud.

Giugno al via più stabile lungo le coste, ma con temporali sui settori interni?

Meteo Giugno – Avvio dell’Estate meteorologica in sordina sull’Italia? Secondo il modello europeo ECMWF, la situazione circolatoria in Europa potrebbe subire poche variazione anche per l’avvio di giugno, con anticicloni più frequenti alle alte latitudini europee, mentre valori di pressione inferiori alle medie del periodo sul bacino del Mediterraneo. In tal modo l’Estate potrebbe partire senza particolari scossoni sull’Italia con una prima settimana di giugno caratterizzata ancora dall’instabilità a ciclo diurno, atteso un surplus precipitativo sulle aree interne del centro-sud, e temperature attorno alle medie del periodo.

L’Estate meteorologica parte in sordina, tempo incerto almeno fino a metà giugno?

Meteo Giugno – Come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per il lungo termine, ma solo una tendenza probabilistica. La tendenza per la prima metà del mese di giugno, potrebbe non far registrare significative variazioni in Europa. Secondo il modello europeo il pattern circolatorio rimarrebbe improntato secondo un regime di blocking, quindi anticicloni più frequenti alle alte latitudini, mentre situazione meteo più instabili insistere sul bacino del Mediterraneo. Possibile prima parte del mese di giugno contraddistinta quindi da tempo incerto, specie durante le ore diurne, con acquazzoni e temporali anche intensi. Non mancheranno le schiarite, specie lungo le coste ed in pianura. Temperature nel complesso vicine alle medie del periodo, mentre le precipitazioni potrebbero risultare al di sopra della norma. Rimanete aggiornati!

