Meteo Roma – Tempo stabile e clima estivo, peggioramento atteso entro il weekend con temperature in calo

Situazione meteo in atto sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Situazione sinottica che vede un fronte instabile in discesa sui Balcani portando un po’ di instabilità anche in Italia specie al Nord e sul medio versante adriatico. Condizioni meteo che invece si manterranno piuttosto stabili al Sud e sulle Isole Maggiori con cieli per lo più soleggiati. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma mercoledì 28 giugno

Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli, salvo dei disturbi da nuvolosità bassa specie sui settori costieri e sub-costieri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati e qualche velatura in transito. In serata locali piogge possibili tra Viterbese e Reatino, ancora sereno o poco nuvoloso altrove. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature estive, comprese su Roma tra i +22/+23°C ed i +30°C/31°C. Ventilazione a prevalente regime di brezza.

Previsioni meteo Roma per giovedì 28 giugno

Meteo Roma – Nella giornata di domani avremo al mattino tempo stabile su gran parte della regione con cieli sereni o poco nuvolosi per delle velature in transito, maggiori addensamenti a ridosso dei rilievi appenninici con possibili piogge isolate. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto nelle zone interne e sull’area dei Castelli Romani, con isolati fenomeni possibili anche sulla Capitale, comunque di breve durata. In serata fenomeni in generale esaurimento con nuvolosità e schiarite. Di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana. Le temperature non subiranno grosse variazioni e saranno comprese su Roma tra +21/+22°C e +30/+31°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per la settimana

Tra la giornata di venerdì e quella di sabato una saccatura depressionaria di natura atlantica andrà a transitare sul Mediterraneo centro-occidentale portando un peggioramento meteo anche sul Lazio. Prime piogge che dovrebbero arrivare nel pomeriggio di venerdì, per poi intensificarsi nelle ore serali con acquazzoni e temporali. Tempo che risulterà a tratti instabile anche nel weekend, quando avremo anche un generale calo termico. Per maggiori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile con temperature estive ma senza eccessi di caldo. Maltempo in vista per fine mese. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!