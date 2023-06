Meteo Torino – Possibili acquazzoni e temporali nel corso del weekend; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano. Permane una situazione meteo piuttosto dinamica sull’Italia, interessata da infiltrazioni umide in quota. Gli anticicloni si mantengono infatti lontani dall’Italia, lasciando il Mediterraneo in balia di correnti più instabili anche nel corso dei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Meteo Torino: sabato instabile con rischio acquazzoni e temporali

Giornata di sabato al via con addensamenti alternati a schiarite sul Piemonte, con acquazzoni sparsi specie sui settori centro-meridionali. Nel corso del pomeriggio nubi a sviluppo verticale prenderanno forma sulle Alpi con acquazzoni e temporali che tenderanno ad interessare nuovamente anche i settori pedemontani; variabilità spiccata su Torino con rischio temporali. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature senza particolari variazioni e comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +23/+24°C del pomeriggio.

Domenica nel complesso stabile su Torino, ma peggiora dalla notte

Giornata di domenica al via con cieli sereni o poco nuvolosi sul Piemonte. Nel corso del pomeriggio-sera acquazzoni e temporali torneranno ad interessare le Alpi; asciutto su Torino, ma con tendenza al peggioramento nottetempo con rischio temporali. Temperature senza particolari variazioni e comprese tra i +17/+18°C della notte ed i +25/+26°C del pomeriggio. Prossima settimana ancora instabile, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Prossima settimana ancora con instabilità sul Piemonte

I massimi pressori si manterranno a latitudini più settentrionali di quelle italiane, rinnovando condizioni meteo a tratti instabili sul Piemonte. Lunedì giornata al via con nubi sparse e rischio piogge su Torino. Tendenza al momentaneo miglioramento dal pomeriggio, ma con nuovo rischio pioggia dalla tarda sera-notte. Martedì rischio pioggia e temporali su Torino, specie durante le prime ore del mattino e nuovamente dalla sera-notte. La lacuna barica rimarrà ben salda sull’Italia anche nel prosieguo di settimana, mantenendo condizioni instabili probabilmente sino al prossimo weekend. Non mancheranno le schiarite, specie tra il tardo mattino ed il primo pomeriggio. Rimanete aggiornati!

Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Torino incerto con rischio acquazzoni e temporali, ma non mancheranno le schiarite; instabilità a ciclo diurno attesa per la prossima settimana.