Meteo – Nuova spinta dell’Anticiclone la prossima settimana, con maggiore stabilità e temperature in aumento

Tempo stabile e asciutto in Italia
Un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale ha permesso quest’oggi un netto miglioramento delle condizioni meteo rispetto a quanto osservato solamente nella giornata di ieri, con maggiore stabilità in tutta Italia. Qualche rovescio di debole o moderata intensità sta tornando a coinvolgere in queste ore alcune aree della Sicilia e della Calabria tirreniche, con temperature che, in questo contesto, subiscono un primo aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Maltempo in estensione per domani
Nella giornata di domani venerdì 9 gennaio le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente sul nostro Paese a causa dell’avvicinamento di una saccatura depressionaria di origine polare marittima che innescherà piogge e rovesci sparsi su buona parte del medio-basso versante tirrenico, con temperature mediamente in aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi a causa di un richiamo di correnti più miti. La neve, infatti, riuscirà a scendere sull’Appennino centrale solo a quote di montagna.
Nuovo calo termico e neve collinare nel Weekend
La suddetta saccatura depressionaria di origine polare marittima investirà in pieno il nostro Paese nel corso del prossimo Weekend, aprendo una fase di maltempo sulle regioni centro-meridionali a cui si assocerà un nuovo calo delle temperature, che tuttavia si manterranno su valori leggermente più alti rispetto a quelli registrati negli ultimi due giorni. Tuttavia, tanto basterà a favorire il ritorno della neve fino a quote collinari o di bassa montagna, Isole Maggiori comprese.
Rimonta anticiclonica da lunedì
A partire dalla giornata di lunedì 12 gennaio le condizioni meteo torneranno a migliorare sulla nostra Penisola grazie alla nuova espansione dell’Anticiclone azzorriano sul Mediterraneo centrale, con maggiore serenità, ma anche il ritorno di nebbie e foschie su Pianura Padana e vallate interne. Tale dinamica favorirebbe un nuovo sensibile rialzo delle temperature che potranno nuovamente attestarsi su valori di qualche grado superiore alla media di riferimento.
