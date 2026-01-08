Meteo Torino – Nubi in transito, ma con stabilità persistente e clima invernale in città: le previsioni

Prevalente stabilità in Italia

Stiamo assistendo questa sera a condizioni meteo di prevalente stabilità e relativo bel tempo in Italia, con qualche rovescio di debole o moderata intensità in ingresso solamente tra Sicilia e Calabria tirrenica. Il tempo rimane quindi più asciutto sul resto dello stivale, Torino compresa, come vedremo, con temperature che, in questo contesto, subiscono mediamente un aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Torino oggi

Spiccata variabilità ha caratterizzato Torino nella giornata odierna, con fasi nuvolose alternate a schiarite anche ampie, specie nel pomeriggio. Le condizioni meteo, tuttavia, sono rimaste e rimarranno anche nella serata corrente relativamente stabili e asciutte, coerentemente con quanto avverrà sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i -3°C di minima e i +7°C di massima circa, con clima pienamente invernale.

Passaggi nuvolosi anche per domani

Passaggi nuvolosi caratterizzeranno Torino anche nella giornata di domani venerdì 9 gennaio, con condizioni meteo che pertanto si manterranno relativamente stabili e asciutte a differenza di un peggioramento che riguarderà invece altre zone del Paese a causa dell’avanzamento di correnti più umide e instabili sul Mediterraneo. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni sul capoluogo piemontese, risultando al più in lieve diminuzione nei valori massimi.

Graduali schiarite per sabato

Graduali schiarite avanzeranno invece su Torino per la giornata di sabato 10 gennaio, con il secondo Weekend dell’anno che comincerà pertanto con un relativo miglioramento in città, che lascerà spazio a cieli pressoché sereni entro sera. Le temperature, in questo contesto, subiranno pertanto un aumento nei valori massimi, al netto della persistente stazionarietà prevista per quelli minimi.

